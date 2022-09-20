Астролог Володина пообещала двум знакам зодиака много счастья в конце сентября

Конец сентября принесёт двум знакам зодиака много счастья. Можно сказать, у них начнётся белая полоса, считает известный астролог Василиса Володина. Благие перемены начнутся 20 сентября, именно с этой даты представителям этих знаков будет открыто множество возможностей.

Фантастический период астролог прогнозирует Девам. Им удастся не только накопить в себе достаточный заряд энергии для решительных действий, но и убедить всей в своей уникальности.

Шансы, что вы сыграете новую партию с успехом, стремятся к 100%. Девы смогут почувствовать себя ферзем, от хода которого будут разлетаться все пешки. С делами, которые окажутся сложными, помогут справиться друзья.

Мощнейший наплыв успеха ожидается у Весов. В новых проектах понадобится ваш нестандартный подход. Креативные идеи помогут заработать авторитет и хорошую сумму денег. Но помните, что любое действие сейчас стоит хорошо обдумать, так как оно может стать определяющим.