Астролог Венецианская назвала главную угрозу конца октября

Астролог Мила Венецианская предупреждает: в ближайшие дни нужно бороться с желанием откладывать всё на потом и ни в коем случае не срывать дедлайны. Всё дело в том, что Марс находится в оппозиции к Плутона, а значит, если данные ранее обещания не будут выполнены, то ничего хорошего от начала следующего года ждать не стоит:

— Разгребать всё это придется очень долго в первой половине следующего года, и это точно отразится на нашей репутации, чтобы избежать негативных последствий, берём себя в руки уже сейчас, делаем то, что положено, не откладываем то, что лучше сделать здесь и сейчас, — цитирует её слова издание 7дней.

Вместе с тем до конца этой рабочей недели Юпитер будет находиться в квадрате с Нептуном. Это период вранья а ещё отсутствия объективной оценки себя. Если до 27 октября вы получите предложение поучаствовать в чём-то, отказывайтесь. Даже если предложение на первый взгляд кажется очень заманчивым. Это поможет сохранить репутацию.

Гармоничные Сатурн и Меркурий будут призваны нам помочь. Они благоприятно повлияют на сферу коммуникации, дадут зелёный свет тем, кто заключает договоры, подписывает важные бумажки. Ближе к выходным из-за Сатурна в квадрате с Венерой возрастет желание тратить деньги и влезать в долги. Разумная экономия и контроль расходов помогут избежать дыры в кошельке.