Знаки Зодиака могут многое рассказать о человеке, особенно когда речь идёт о любви и страсти. Некоторые знаки выделяются своими уникальными яркими качествами, которые делают их невероятными партнёрами. Представляем вашему вниманию рейтинг лучших любовников по знакам Зодиака, которым поделилась с 7info астролог Екатерина Бондаренко.

1. Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Мужчины-Скорпионы — страстные и загадочные партнёры, покоряющие своей глубиной чувств и эмоциональной интенсивностью. Они умеют создать атмосферу неповторимого магнетизма.

Женщины-Скорпионы — привлекают своей таинственностью и силой притяжения. Их магнетизм и сексуальность не оставляют шансов остаться равнодушными.

2. Овен (21 марта – 19 апреля)

Мужчины-Овны — энергичные и решительные любовники, покоряющие своей прямотой и смелостью. Их страсть и стремление к доминированию делают их крайне притягательными.

Женщины-Овны — огненные и неутомимые в любви. Они обожают новизну и готовы удивлять партнёра своими инициативами.

3. Лев (23 июля – 22 августа)

Мужчины-Львы — страстные и уверенные в себе партнёры, завоевывающие сердца своей харизмой и щедростью. Их обаяние неизменно вызывает восхищение.

Женщины-Львы — настоящие королевы страсти. Любят быть в центре внимания и наслаждаются восхищением партнера.

4. Телец (20 апреля – 20 мая)

Мужчины-Тельцы — истинные ценители чувственности, которые умеют создать романтическую атмосферу. Их стремление к комфорту и наслаждению делает их идеальными партнёрами.

Женщины-Тельцы обладают утонченной чувственностью, создают уют и тепло в отношениях, ценя каждый момент близости.

5. Близнецы (21 мая – 20 июня)

Мужчины-Близнецы — остроумные и увлекательные любовники, которые умеют удивить своей креативностью и разнообразием. С ними всегда интересно и легко.

Женщины-Близнецы обожают эксперименты и веселые моменты в отношениях. Их непредсказуемость и легкость делают такие связи яркими и запоминающимися.

6. Рак (21 июня – 22 июля)

Мужчины-Раки — нежные и заботливые партнёры, создающие глубокие эмоциональные связи. С ними можно чувствовать себя защищенным и любимым.

Женщины-Раки воплощают нежность и глубину чувств, умеют поддерживать партнёра, создавая атмосферу тепла и заботы.

7. Весы (23 сентября – 22 октября)

Мужчины-Весы — романтичные и утонченные партнеры, которые ценят гармонию в отношениях. Они умеют окружить заботой и вниманием.

Женщины-Весы — обольстительные и грациозные, их стремление к красоте и гармонии делает их неотразимыми в глазах партнёра.

8. Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Мужчины-Стрельцы — авантюрные и свободолюбивые партнёры, заряжающие энергией и оптимизмом. С ними всегда есть место для приключений.

Женщины-Стрельцы — независимые и страстные, их любовь к приключениям делает отношения с ними яркими и захватывающими.

9. Дева (23 августа – 22 сентября)

Мужчины-Девы — внимательные и заботливые партнёры, преданные и нежные. Они ценят практичность в отношениях, но не забывают о романтике.

Женщины-Девы — деликатные и изысканные, ценящие взаимопонимание и эмоциональную связь с партнером.

10. Водолей (20 января – 18 февраля)

Мужчины-Водолеи — нестандартные и креативные партнёры, привлекающие своей оригинальностью и свободолюбием. Они всегда готовы к новым идеям и экспериментам.

Женщины-Водолеи — необычные и свободомыслящие, их интеллектуальность и новаторство привлекают к себе внимание и создают уникальные отношения.

11. Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Мужчины-Рыбы — романтичные и мечтательные партнёры, создающие магическую атмосферу в отношениях. Их чувствительность и внимание к деталям впечатляют.

Женщины-Рыбы — мистические и интуитивные, они легко находят общий язык с партнёром, создавая особую эмоциональную связь.

12. Козерог (22 декабря – 19 января)

Мужчины-Козероги — надежные и целеустремленные любовники, создающие ощущение стабильности и защищенности в отношениях.

Женщины-Козероги — серьёзные и выдержанные партнёрши, стремящиеся к прочным и гармоничным отношениям.

— Этот рейтинг поможет вам лучше понять себя и своего партнёра, добавив гармонию и страсть в ваши отношения, — говорит Екатерина Бондаренко.