С 21 апреля по 15 мая Меркурий будет проходить период ретроградности. С одной стороны, это время может подарить россиянам невероятные возможности, с другой – загнать их в настоящий тупик. Астролог Анна Савельева рассказала изданию «Вечерняя Москва», что можно и нельзя делать в это время.

По словам эксперта, сам по себе ретроградный Меркурий не опасен. Зря его винят во всех неудачах и бедах – он может открыть людям некоторые возможности. К примеру, в это время есть шанс завершить ремонт, разобраться в отношениях и даже похудеть.

– При этом браться за новые проекты в этот период не рекомендуется, поскольку они все обречены на провал, – убеждена Савельева.

Тех, кому предстоит ставить и реализовывать задачи, стоит быть крайне бдительными и иметь на всякий случай отходные пути, которые помогут избежать больших трат.