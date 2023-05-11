Четверг, 11 мая, 2023

Астролог рассказал, почему принц Уильям станет последним королем Британии

7info7
Фото с сайте Pxhere.com

Австралийский астролог Бернадетт Брэди посчитала данные британской королевской семьи и пришла к неожиданному прогнозу: уже в ближайшие годы их корона падёт. В деталях предсказания разбиралось издание wday.

Брэдли в своих исследованиях отмечает: принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон рождены в периоды затмений, которые относятся к периоду сароса Старый. 2N. Есть теория, что когда кто-то рождается в период затмения, судьба этого человека кармически предопределена.

Эта серия затмений началась аж в 792 году, когда зарождались традиции монархии. Первым признанным королем Англии, который действительно мог заявить права на этот титул, был англосаксонский король Эгберт. Он пришел к власти в 802 году.

Эта же серия затмений завершается в июле 2036 года. Тогда принцу Уильяму будет 54 года. Брэди уверена: именно этот год поставит точку в вопросе британской монархии. Этот период станет проклятием, и всё уже предопределено.

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