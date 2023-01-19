Четверг, 19 января, 2023
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Астролог предупредила о грядущей опасности перехода Солнца в знак Водолея

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С 20 на 21 января произойдёт переход Солнца в знак Водолея. Астролог Искра Бозон убеждена, что этот период важен, но вместе с тем опасен для каждого человека. Об опасностях она рассказала изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт по звёздам напомнила: Солнце переходит в новый знак каждый месяц, но в этот раз ситуация будет складываться особым образом. В январе переход знака наложился на соединение Солнца с Плутоном. Также на астрологическую обстановку повлияет Чёрная Луна. Все эти обстоятельства в совокупности создадут для людей нагнетающий тяжёлый энергетический фон.

Кроме того, на все события накладывается влияние новолуния. Часто во время него, сообщает астролог, люди могут чувствовать упадок сил. А всё дело в том, что новолуние работает как перезапуск системы.

Искра Бозон напоминает, что именно с 20 на 21 января наступает год Чёрного Водяного Кролика. В этот период следует внимательно отнестись к своему самочувствию, не перегружать себя и избегать скопления людей.

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