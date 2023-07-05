Среда, 5 июля, 2023
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Астролог назвала политика, который посадит Россию и Украину за стол переговоров

7info7

Астролог Татьяна Калинина убеждена: мир между Россией и Украиной неизбежен. Её слова публикует издание Курьер.Среда.

Пытаться посадить Украину и Россию за стол переговоров попытается Запад. Но из-за жёстких идей руководства Киевского режима ничего из этой затеи не выйдет.

– Ждать мирных соглашений в июле 2023 года не стоит. Для России условия Запада будут невыгодными. Получить согласие, с точки зрения астрологии, получить не получится, — предсказывает Калинина.

Как итог — площадкой для переговоров России и Украины станет Белоруссия. Примирительных действий стоит стать от президента республики Александра Лукашенко. При этом астролог уточняет, что Запад в это время ждёт своя конфликтная ситуация.

Ранее экстрасенс предрекла большой раздел Украины. В государстве уже произошёл раскол, далее — её территории будут забирать себе другие страны.

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