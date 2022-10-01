Астролог назвал самые тяжёлые месяцы для России

Ректор академии астрологии Михаил Левин дал прогноз на ближайшее будущее относительно жизни россиян в условиях проведения СВО, мобилизации в РФ. Согласно его прогнозам, которые опубликовал StarHit, предвидятся глобальные изменения в отношениях России и Украины, при этом россиян ждёт очень непростое время.

До середины декабря жителей РФ ждёт проверка на прочность. Это период подковёрных игр в различных эшелонах власти, громких отставок и кадровых перестановок в стране. Но из всех перипетий Россия, по мнению астролога, выйдет достойно, с высоко поднятой головой. Улучшений стоит ждать уже в начале следующего года.

– Сейчас идёт квадрат Сатурна с Ураном на небе. Для России это всегда тяжёлый период. Закончится он к концу ноября и сам по себе распадётся к середине декабря. Это самое тяжёлое время для нашей страны. Оно приведёт к большим изменениям, – убеждён Левин.

Астролог также поднял тему мобилизации. По его словам, решение о частичной мобилизации было принято в РФ в час Сатурна, в момент убывающей Луны и под влиянием ретроградного Меркурия. Отсюда – конфликты, недопонимания, различные вопросы и сильные переживания. Михаил Левин убеждён: совсем скоро призыв изменит свой характер, станет более более мягким и обдуманным.