Астролог и таролог Юлия Лифанова в материале для сайта wday обратила внимание на особе кармическое значение магнитной бури, которая наблюдается с 24 апреля и завершится только к 28 апреля. Мощную энергию солнца можно использовать в этот период на благо решения многих вопросов.

Бушующая буря пришлась на коридор затмений и ретроградный Меркурий. Это значит, что она имеет особую задачу. Ей суждено перепрограммировать нашу жизнь!

— Все события, которые произойдут с вами до 28 апреля, продиктованы свыше — они должны были случиться, так было предначертано, — убеждена Лифанова.

С точки зрения астрологии подобная аномалия объясняется возрастающей солнечной активностью. А ведь Солнце в астрологии — символ нашей воли, характера, жажды жизни и стремления к реализации. Вероятно, каждый человек почувствует неконтролируемое желание действовать, достичь какой-то цели, совершить некий прорыв.

Тяжёлое время наступило для тех, кто находится в сложном контакте со своим «Я». Эти люди могут испытать депрессию, впасть в меланхоличное состояние.