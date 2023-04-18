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Вторник, 18 апреля, 2023
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Астролог Глоба рассказала, кому из знаков зодиака нужно готовиться к скандальному увольнению

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Book фото создан(а) wayhomestudio - ru.freepik.com

Представителей одного знака зодиака в ближайшие дни может ждать громкое увольнение со скандалом. По крайней мере, в этом убеждена популярный астролог Тамара Глоба.

Неожиданная неприятность в качестве увольнения с работы может свалиться на головы Рыб. Более того, увольнение произойдёт с громким скандалом.

Тамара Глоба советует: в ближайшее время не стоит спорить с начальством, допускать грубые ошибки, лениться и недорабатывать. Ваша «халява» будет видна руководству.

Кстати, долго острый период не продлится. К концу недели Рыбы смогут расслабиться и быть уверенными, что свою работу они не потеряют.

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