Представителей одного знака зодиака в ближайшие дни может ждать громкое увольнение со скандалом. По крайней мере, в этом убеждена популярный астролог Тамара Глоба.

Неожиданная неприятность в качестве увольнения с работы может свалиться на головы Рыб. Более того, увольнение произойдёт с громким скандалом.

Тамара Глоба советует: в ближайшее время не стоит спорить с начальством, допускать грубые ошибки, лениться и недорабатывать. Ваша «халява» будет видна руководству.

Кстати, долго острый период не продлится. К концу недели Рыбы смогут расслабиться и быть уверенными, что свою работу они не потеряют.