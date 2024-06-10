Астролог Глоба предрёк активизацию мошенников, споры и пересуды

Популярный астролог Богдан Глоба обнародовал прогноз на неделю с 10 по 16 июня. Он опубликован в telegram-канале эксперта.

Неделя активного продвижения интересов, интеллектуального творчества и поиска выгодных вариантов. Пока одни озадачены вопросами отдыха и расслаблены солнечными лучами, другие не теряют времени в деловом плане. Если чувствуете, что отдыхать пока рано, то смело разгоняйте свой паровоз по деловой колее.

Мошенники и обманщики всех мастей на неделе особенно активны. Так что держите кошельки в надежном месте, читайте мелкий шрифт в договорах и в делах доверяйте только тем, кто доказал свою состоятельность.

Всегда важно верить в себя и собственные силы. А в текущий период – особенно! Забудьте о том, что вы чего-то не можете, ведь дорогу непременно осилит идущий. Заручитесь мудростью: глаза боятся, а руки делают.

Марс набирает обороты в Тельце. В земном знаке энергия бурной планеты обретает осознанные очертания, но в то же время окрашивается невероятным упорством, присущим Тельцу. Так что заручитесь упорством в достижении своих целей и воплощении планов.

Девятый лунный день в пятницу, как всегда, лучше провести на нейтральной волне. День очень взрывной и весьма опасный. Если же приходится проявить активность, то действуйте с удвоенной осторожностью.

В общественной сфере споры и пересуды. Каждый пытается доказать свою правоту, найти сторонников и выставить напоказ огрехи других. Поиски виноватых и наказание за прошлые проступки – это общая тенденция, которая продолжится. Болезненный процесс в итоге приводит к улучшениям и качественной трансформации привычных сфер.

Для личности время слушать себя и внимательно следить за физическим состоянием. Вокруг Девятого лунного дня проявляются глубинные, давно забытые и недавно приобретенные проблемы со здоровьем. Стоит обратить пристальное внимание на питание. Решите вопросы диеты и нормирования режима. Не забывайте, что тело – это храм, который требует бережного отношения как с духовной, так и с физической стороны.

В рабочей сфере упорно продвигайте существующие проекты. Команда должна работать на результат здесь и сейчас. Если решите расстаться с кем-то из сотрудников, не оставляйте место пустым и возьмите нового работника. Инвестиции в расширение дела.

На личном фронте спокойствие – ключ ко всему. Гармонизируйте пространство и с пониманием отнеситесь к «вспышкам» партнера. Характер проявить всегда успеете.

10 июня, понедельник. Не удивляйтесь срывам планов в первой половине дня. Действуйте по ситуации и старайтесь удержать в руках то, что спорится. Приберегите энергию до вечера – вот там получится развернуться.

11 июня, вторник. С самого утра используйте шансы, которые подкидывает Судьба. Упирайте на силу своей личности и не стесняйтесь! Никто не сделает ваше дело лучше вас самих. Но к вечеру сворачивайте активность.

12 июня, среда, пополнится неожиданными событиями. Удача благоволит тем, кто умеет быть на шаг впереди и предугадывает развитие событий. Обратите внимание на новшества и прислушайтесь к молодежи.

13 июня, четверг. Утро погружает в рутину, а середина дня подбрасывает испытаний на вентилятор. Не закапывайтесь в мелочах – смотрите на вопросы шире, и дела пойдут в гору. Вечером неприятные сюрпризы техники не заставят себя ждать.

14 июня, пятница. Девятый лунный день путает планы и изматывает энергетически. Игнорируйте «очень хорошие предложения» и будьте крайне внимательны к происходящему вокруг.

15 июня, суббота. Утром не проявляйте активность, но уже со второй половины дня можете смело продвигаться вперед. Не слишком полагайтесь на малознакомых людей.

16 июня, воскресенье. Новые знакомства сулят неплохую реализацию. Действуйте на перспективу и закрепляйте достигнутое. Отдых активный.