За две недели до Нового года наваливается много дел. Но важно из всего обилия задач выбрать самые важные и успеть их сделать. В эфире телеканала Россия астролог Татьяна Борщ рассказала, на чём обязательно нужно сконцентрироваться.
Период ретроградного Меркурия подошёл к концу. Но Марс продолжает ретроградное движение, что, конечно же, накладывает отпечаток на финальные недели года.
Звёздная провидица заявляет, что неделю с 16 по 22 декабря можно разделить на две половины. Первая — спокойная и стабильная, вторая — взрывная и яркая.
Понедельник и вторник, по словам астролога, помогут навести порядок в бытовых делах. Стоит убраться дома, поставить ёлку, продумать декор к новогодним торжествам. Благоприятными днями для покупок подарков можно считать субботу и воскресенье. Для похода в парикмахерскую или к косметологу подходят четверг и пятница.