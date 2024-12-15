Воскресенье, 15 декабря, 2024
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Астролог Борщ предупредила о том, что нужно успеть сделать до Нового года

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Валерия Мединская

За две недели до Нового года наваливается много дел. Но важно из всего обилия задач выбрать самые важные и успеть их сделать. В эфире телеканала Россия астролог Татьяна Борщ рассказала, на чём обязательно нужно сконцентрироваться.

Период ретроградного Меркурия подошёл к концу. Но Марс продолжает ретроградное движение, что, конечно же, накладывает отпечаток на финальные недели года.

— Очень важный период – последняя неделя перед Новым годом. Невероятно важный период и, пожалуй, самый конфликтный. Будьте осторожны, следите за тем, что вы делаете и что говорите. Вообще, это никогда не лишнее, но в этот период, наверное, самое главное правило, — отмечает Татьяна Борщ.

Звёздная провидица заявляет, что неделю с 16 по 22 декабря можно разделить на две половины. Первая — спокойная и стабильная, вторая — взрывная и яркая.

Понедельник и вторник, по словам астролога, помогут навести порядок в бытовых делах. Стоит убраться дома, поставить ёлку, продумать декор к новогодним торжествам. Благоприятными днями для покупок подарков можно считать субботу и воскресенье. Для похода в парикмахерскую или к косметологу подходят четверг и пятница.

— Вся неделя очень хороша, чтобы осмыслить предыдущие события. Предположим, вы с кем-то рассорились или на работе идет затяжной конфликт. Эта неделя хороша для того, чтобы осмыслить происходящее и, возможно, найти пути к примирению, – говорит эксперт.

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