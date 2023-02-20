Астролог Богдан Глоба назвал три опасных дня недели с 20 по 26 февраля

Астролог Богдан Глоба в своём telegram-канале представил прогноз на неделю с 20 по 26 февраля. В ней он выделил три опасных дня, когда стоит быть крайне осторожными в словах и действиях.

Речь идёт о 24, 25 и 26 февраля. Пятница, 24 февраля, расшатает даже самых стойких. В этот день, по совету астролога, стоит избегать спонтанных решений и не поддаваться импульсам. Важные решения также стоит отложить.

Суббота, 25 февраля, как отметил Глоба, наполнится сюрпризами, не все из которых могут оказаться приятными. Возможны технические сбои и необъяснимые поступки окружающих. Важный совет от астролога – сторонитесь толпы и проявите внимание в пути.

В воскресенье, 26 февраля, приготовьтесь к непредвиденным расходам. Это будет не самый удачный день для покупок и заключения сделок. Отложите важные решения и займитесь текущими вопросами.