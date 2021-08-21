18 C
Рязань
Суббота, 21 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Астраханцы массово жалуются на плохую работу маршруток

Никита Брыкин
Астраханцы массово жалуются на плохую работу маршруток

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Жители пригородных сел начали массово жаловаться на плохую работу рейсовых маршруток, пишет КаспийИнфо.

Астраханцы больше всего недовольны работой транспорта на маршрут № 116, который ходит до села Фунтово Приволжского района.

В свою очередь, жители микрорайона Приволжье посетовали проблемы с перемещением через Новый мост на левобережье.

По их словам, автобус № 58 ходит из ряда вон скверно, а 77-ой маршрутки пассажиры вообще не могут дождаться уже долгое время.

Также горожане недовольны графиком маршрутов № 8, 45, 81,82.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]