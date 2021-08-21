Астраханцы массово жалуются на плохую работу маршруток

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews

Жители пригородных сел начали массово жаловаться на плохую работу рейсовых маршруток, пишет КаспийИнфо.

Астраханцы больше всего недовольны работой транспорта на маршрут № 116, который ходит до села Фунтово Приволжского района.

В свою очередь, жители микрорайона Приволжье посетовали проблемы с перемещением через Новый мост на левобережье.

По их словам, автобус № 58 ходит из ряда вон скверно, а 77-ой маршрутки пассажиры вообще не могут дождаться уже долгое время.

Также горожане недовольны графиком маршрутов № 8, 45, 81,82.