Понедельник, 15 мая, 2023
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Ассоциация управляющих компаний ЖКХ Рязанской области не согласилась с опубликованным рейтингом УК

Татьяна Проводина
Business фото создан(а) DilokaStudio - ru.freepik.com

Ассоциация управляющих компаний ЖКХ Рязанской области просит региональную прокуратуру проверить обоснованность присвоения мэрией Рязани рейтингов управляющим организациям. Рейтинг УК Рязанской области был ранее опубликован на портале Открытый регион.62.

В Ассоциации считают, что критерии этого рейтинга субъективны, а публикация влияет на репутацию управляющих компаний и мнение потребителей услуг.

Независимая оценка деятельности управляющих организаций необходима для совершенствования их работы и повышения качества обслуживания МКД, – полагают в Ассоциации. При этом важны объективность критериев и прозрачность.

Представители Ассоциации готовы участвовать в обсуждении и выработке решений, которые позволят учитывать объективные показатели деятельности УК при формировании рейтингов.

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