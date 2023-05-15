Ассоциация управляющих компаний ЖКХ Рязанской области не согласилась с опубликованным рейтингом УК

Ассоциация управляющих компаний ЖКХ Рязанской области просит региональную прокуратуру проверить обоснованность присвоения мэрией Рязани рейтингов управляющим организациям. Рейтинг УК Рязанской области был ранее опубликован на портале Открытый регион.62.

В Ассоциации считают, что критерии этого рейтинга субъективны, а публикация влияет на репутацию управляющих компаний и мнение потребителей услуг.

Независимая оценка деятельности управляющих организаций необходима для совершенствования их работы и повышения качества обслуживания МКД, – полагают в Ассоциации. При этом важны объективность критериев и прозрачность.

Представители Ассоциации готовы участвовать в обсуждении и выработке решений, которые позволят учитывать объективные показатели деятельности УК при формировании рейтингов.