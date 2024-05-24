Артёмов рассказал, как ведётся подготовка к новому отопительному сезону в Рязани

Мэр Рязани Виталий Артёмов проверил, как РМПТС готовится к следующему отопительному сезону. Предприятие он проинспектировал вместе с профильным замом Михаилом Ромодиным и начальником управления ЖКХ Николаем Ковшовым.

Артёмов отмечает: подходит к завершению строительство новой котельной в Дягилеве. Она обеспечит теплом жильё более 6,5 тысяч рязанцев. В летний сезон будет отремонтировано не менее 22 километров теплосетей.

— Приступили к строительству 1 этапа тепломагистрали от Новорязанской ТЭЦ, поручил контроль строительства осуществлять еженедельно и докладывать по текущему состоянию, — рассказал глава администрации.

По его словам, минувший отопительный сезон прошёл без серьёзных сбоев. Важно качественно подготовится к следующему, срыв сроков подготовительных работ в сфере теплоснабжения недопустим.