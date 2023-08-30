Артём Никитин перечислил иностранных инвесторов, которые реализуют проекты в Рязанской области

В среду, 30 августа, в контексте публичного отчёта зампред регионального правительства Артём Никитин ответил на вопросы журналистов. Один из них касался проектов, которые на территории Рязанской области реализуют иностранные инвесторы.

Большой интерес Рязанская область вызвала у индийских инвесторов. Они реализуют в регионе 4 инвестпроекта. Масштабный проект по сборке погрузчиков развивает на территории промышленного парка «Рязанский» китайская сторона.

— Основа международных инвестиций у нас — это Индия и Китай. Если говорить об объёме инвестиций, то по китайскому проекту он достигает 7 миллиардов рублей, по индийским — около 10 миллиардов, — отметил Никитин.

Зампред рязанского правительства также добавил: другие страны тоже заходят в Рязанскую область со своими инвестпроектам, правда, проекты эти менее масштабные. Примером может стать республика Беларусь. Зарубежным инвесторам оказывают помощь на всех этапах реализации их проектов, значимую работу в этом проводит Корпорация развития Рязанской области.

Отметим, что всего в регионе на сегодняшний день реализуют 95 инвестиционных проектов на сумму 270 миллиардов рублей.