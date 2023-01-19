Артём Бранов сообщил о завершении строительства инженерной инфраструктуры индустриального парка «Рязанский»

Завершено строительство всей инженерной инфраструктуры индустриального парка «Рязанский». Об этом сообщил ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.
За полгода построено:
38 км электрических сетей;
16,5 км сетей водоснабжения;
почти 7,5 км систем бытовой канализации;
две мощных канализационно-насосных станции;
более 27 км ливневой канализации;
22 км дренажных систем;
газопровод среднего давления длиной 11,2 км.
По словам Бранова, внутри индустриального парка осталось обустроить дорожную сеть и провести благоустройство. К этим работам приступят, как только позволят погодные условия.
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