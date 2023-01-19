Артём Бранов сообщил о завершении строительства инженерной инфраструктуры индустриального парка «Рязанский»

Завершено строительство всей инженерной инфраструктуры индустриального парка «Рязанский». Об этом сообщил ВКонтакте вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.

За полгода построено:

38 км электрических сетей;

16,5 км сетей водоснабжения;

почти 7,5 км систем бытовой канализации;

две мощных канализационно-насосных станции;

более 27 км ливневой канализации;

22 км дренажных систем;

газопровод среднего давления длиной 11,2 км.

По словам Бранова, внутри индустриального парка осталось обустроить дорожную сеть и провести благоустройство. К этим работам приступят, как только позволят погодные условия.

— Тем временем первые резиденты уже начинают осваивать парк: так, в апреле Центр открытых разработок обещает выпустить первую IT-продукцию, — написал вице-губернатор.