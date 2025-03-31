Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на международном форуме

С 20 по 27 марта в Могилеве прошел XVIII Международный молодежный театральный форум «M.@rt контакт – 2025», который традиционно собирает лучшие театральные коллективы из разных стран. В этом году на сцене Могилевского театра показали 24 постановки.

Форум «M.@rt контакт» ежегодно собирает ведущие театральные коллективы, создавая пространство для обмена опытом, профессионального роста и новых творческих открытий. В этом году в программе форума принял участие и Рязанский театр драмы, который представил зрителям спектакль «Матросская тишина» (16+).

Заслуженное признание получил почетный работник культуры, артист Рязанского театра драмы Юрий Борисов, который был удостоен награды за лучшую мужскую роль в спектакле «Матросская тишина».

Реклама

Постановка по одноименной пьесе Александра Галича, представленная рязанской труппой 24 марта, произвела сильное впечатление на зрителей и жюри форума. Многогранная, сложная и глубоко трагичная роль Абрама Ильича Шварца, исполненная Юрием Борисовым, покорила своей искренностью, драматизмом и тонкой актерской работой.

Спектакль поставлен по одноименной пьесе Александра Галича. «Матросская тишина» — это постановка о сумасшедшей мечте и любви. О любви разной: безнадежной, робкой, чистой, огромной, эгоистичной, ветреной — всякой. А главное, о фанатичной и безумной любви отца к своему сыну, порождающей столь же безмерный эгоизм с его стороны, и о взаимном примирении через страдания и смерть. А еще о любви к своей малой родине, и через осознание этого — о любви к своей стране. А еще о личном маленьком подвиге маленького человека в огромной войне…