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Фото: Рязанский театр драмы
Культура и события

Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на международном форуме

Анастасия Мериакри

С 20 по 27 марта в Могилеве прошел XVIII Международный молодежный театральный форум «M.@rt контакт – 2025», который традиционно собирает лучшие театральные коллективы из разных стран. В этом году на сцене Могилевского театра показали 24 постановки.

Форум «M.@rt контакт» ежегодно собирает ведущие театральные коллективы, создавая пространство для обмена опытом, профессионального роста и новых творческих открытий. В этом году в программе форума принял участие и Рязанский театр драмы, который представил зрителям спектакль «Матросская тишина» (16+).

Заслуженное признание получил почетный работник культуры, артист Рязанского театра драмы Юрий Борисов, который был удостоен награды за лучшую мужскую роль в спектакле «Матросская тишина».

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Постановка по одноименной пьесе Александра Галича, представленная рязанской труппой 24 марта, произвела сильное впечатление на зрителей и жюри форума. Многогранная, сложная и глубоко трагичная роль Абрама Ильича Шварца, исполненная Юрием Борисовым, покорила своей искренностью, драматизмом и тонкой актерской работой.

Спектакль поставлен по одноименной пьесе Александра Галича. «Матросская тишина» — это постановка о сумасшедшей мечте и любви. О любви разной: безнадежной, робкой, чистой, огромной, эгоистичной, ветреной — всякой. А главное, о фанатичной и безумной любви отца к своему сыну, порождающей столь же безмерный эгоизм с его стороны, и о взаимном примирении через страдания и смерть. А еще о любви к своей малой родине, и через осознание этого — о любви к своей стране. А еще о личном маленьком подвиге маленького человека в огромной войне…

Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на международном форуме Заслуженное признание получил почетный работник культуры, артист Рязанского театра драмы Юрий Борисов.
Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на международном форуме Заслуженное признание получил почетный работник культуры, артист Рязанского театра драмы Юрий Борисов.
Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на международном форуме Заслуженное признание получил почетный работник культуры, артист Рязанского театра драмы Юрий Борисов.
Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на международном форуме Заслуженное признание получил почетный работник культуры, артист Рязанского театра драмы Юрий Борисов.
Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на международном форуме Заслуженное признание получил почетный работник культуры, артист Рязанского театра драмы Юрий Борисов.
Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на международном форуме Заслуженное признание получил почетный работник культуры, артист Рязанского театра драмы Юрий Борисов.
Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на международном форуме Заслуженное признание получил почетный работник культуры, артист Рязанского театра драмы Юрий Борисов.
Актер Рязанского драмтеатра получил награду за лучшую мужскую роль на международном форуме Заслуженное признание получил почетный работник культуры, артист Рязанского театра драмы Юрий Борисов.
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