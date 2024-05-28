Вторник, 28 мая, 2024

Артист Рязанского музыкального театра рассказал об участии в «Поле чудес»

Автор: 7info

Опубликовано

Артист Рязанского областного музыкального театра Никита Алёшин стал участником шоу «Поле чудес» на Первом канале. Мы решили более подробно рассказать о нём читателям

— Расскажите о себе: где вы родились, где учились, где работаете?

— Родился и вырос я в Рязанской области, в городе Касимов. Всё своё детство провёл там, а по окончанию школы поступил в Рязанский государственный университет имени Есенина на юридический факультет. Творчество всегда было мне близко. В Касимове я закончил музыкальную школу, в университете пел в камерном хоре РГУ, участвовал в различных студенческих объединениях, был активным членом студсовета, студклуба. А после четвёртого курса прослушался в Рязанский музыкальный театр. Это было в 2018 году, и вот уже шестой год я — артист театра. Я работал здесь, обучаясь в магистратуре, а в 2020 году поступил на вокальное отделение Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых.

— Как вы попали на передачу «Поле чудес»?

— Я заполнил анкету и со мной связались редакторы программы.

— Поделитесь впечатлениями от своего участия.

— Впечатление от игры у меня просто незабываемые. И во время участия, и после того, как передача вышла в эфир, я испытал бурю эмоций. Положительная энергетика была со мной и на съёмках, и после них ещё очень долгое время. На самом деле, и до сих пор не отпускает. Выступление на Первом канале — это очень полезный опыт и стимул для того, чтобы двигаться дальше.

— Вы раньше смотрели «Поле чудес» по ТВ?

— Конечно, я раньше видел эту передачу. В детстве могли всей семьей смотреть, смеялись, фантазировали, что если бы кто-то из родственников вдруг решил принять участие в «Поле чудес», я мог бы поехать с ним, рассказать стихотворение или даже исполнить песню и получить подарок от Леонида Аркадьевича. И всё же, когда смотришь на экран телевизора, ты не думаешь, что когда-нибудь сможешь там оказаться, а когда находишься по другую сторону монитора, не веришь, что это уже происходит с тобой здесь и сейчас.

— Что вам дало участие в программе «Поле чудес»?

— Участие в программе «Поле чудес» подарило мне только положительные эмоции, радостные впечатления, которые останутся в памяти на всю жизнь, и дало возможность познакомиться с людьми, которые приехали из других регионов, чтобы продемонстрировать своё творчество, как и я.

Артист Рязанского музыкального театра рассказал об участии в «Поле чудес»
Артист Рязанского музыкального театра рассказал об участии в «Поле чудес»
Артист Рязанского музыкального театра рассказал об участии в «Поле чудес»
Артист Рязанского музыкального театра рассказал об участии в «Поле чудес»

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