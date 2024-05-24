Артист из Рязани появится в эфире Первого канала

Артист хора Рязанского музыкального театра выступит в эфире Первого канала, сообщает страница театра «ВКонтакте».

Никита Алёшин стал участником популярного капитал-шоу «Поле чудес» (16+). Выпуск с рязанцем выйдет в эфире 24 мая в 19:45.