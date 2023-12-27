Среда, 27 декабря, 2023
На главнуюНовости Рязани

Артем Никитин рассказал о планах по развитию Торгового городка

7info 2
spot_img

Зампред правительства Рязанской области Артем Никитин в интервью РЗН. инфо рассказал о планах по развитию Торгового городка.

Так, на территории рязанской ВДНХ уже открылся павильон «Облпотребсоюз», в котором работает «Резиденция традиций». В скором времени посетителей примут цифровой музей, музей чая и музей кофе. В центральном павильоне откроется ресторан в стиле СССР.

Кроме этого, поделился зампред, в 2024 году в Торговом городке расположится филиал библиотеки им. Горького. Полностью реконструкция павильонов и благоустройство территории завершится так же в следующем году.

Никитин отметил, что Торговый городок могут объединить с соседними локациями – Садом юннатов и Лесопарком.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах