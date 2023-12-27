Артем Никитин рассказал о планах по развитию Торгового городка

Зампред правительства Рязанской области Артем Никитин в интервью РЗН. инфо рассказал о планах по развитию Торгового городка.

Так, на территории рязанской ВДНХ уже открылся павильон «Облпотребсоюз», в котором работает «Резиденция традиций». В скором времени посетителей примут цифровой музей, музей чая и музей кофе. В центральном павильоне откроется ресторан в стиле СССР.

Кроме этого, поделился зампред, в 2024 году в Торговом городке расположится филиал библиотеки им. Горького. Полностью реконструкция павильонов и благоустройство территории завершится так же в следующем году.

Никитин отметил, что Торговый городок могут объединить с соседними локациями – Садом юннатов и Лесопарком.