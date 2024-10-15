Артем Бранов: Китай — наш приоритетный партнёр во внешней торговле

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов встретился с президентом Китайской Торгово-промышленной палаты в Пекине в рамках презентации экономического потенциала Рязанской области. Об этом вице-губернатор написал на странице «ВКонтакте».

Это вторая встреча рязанской делегации с китайскими партнёрами в 2024 году. В этот раз рязанская делегация представила китайским коллегам возможности поставок товаров с учётом потребностей и требований китайского рынка. Бранов отметил, что наиболее перспективным направлением является экспорт продуктов питания. В частности, прорабатываются механизмы отправки в Китай молока, подсолнечного масла, рязанского пива и мясной продукции. Рязанские компании интересует сотрудничество с использованием демонстрационной площадки «Китай — ШОС» и выход на китайские платформы электронной торговли.