Вторник, 15 октября, 2024

Артем Бранов: Китай — наш приоритетный партнёр во внешней торговле

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/artyom_branov

Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов встретился с президентом Китайской Торгово-промышленной палаты в Пекине в рамках презентации экономического потенциала Рязанской области. Об этом вице-губернатор написал на странице «ВКонтакте».

Это вторая встреча рязанской делегации с китайскими партнёрами в 2024 году. В этот раз рязанская делегация представила китайским коллегам возможности поставок товаров с учётом потребностей и требований китайского рынка. Бранов отметил, что наиболее перспективным направлением является экспорт продуктов питания. В частности, прорабатываются механизмы отправки в Китай молока, подсолнечного масла, рязанского пива и мясной продукции. Рязанские компании интересует сотрудничество с использованием демонстрационной площадки «Китай — ШОС» и выход на китайские платформы электронной торговли.

— Китай — наш приоритетный партнёр во внешней торговле. Последние два года товарооборот показывает уверенный рост, — пишет Артем Бранов. — Благодарю господина Цао за возможность встречи, готовность оказывать помощь в развитии между нашим регионом и КНР деловых контактов. Полученную от руководства Китайской ТПП информацию уже взяли в работу. Пригласили коллег посетить Рязанскую область, побывать на крупных производственных площадках аграрного сектора, наладить прямой диалог с бизнесом.

Артем Бранов: Китай - наш приоритетный партнёр во внешней торговле

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