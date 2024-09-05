Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем прямо на стройплощадке

Елена пришла на работу в компанию больше 15 лет назад — сразу после окончания техникума. Начинала как маляр, но вскоре ответственной и исполнительной сотруднице предложили повысить квалификацию…

— Арматурщицей я стала благодаря предложению главного инженера, освоила новую профессию в бригаде Ивана Фёдоровича Матюнькина, — вспоминает Елена Рокунова. — Обучение проходила вместе с подругой прямо на рабочем месте. Сейчас я работаю под руководством сына Ивана Фёдоровича — Алексея Ивановича.

Каковы особенности профессии арматурщика? Какие качества нужны такому специалисту?

— Моя главная задача — с помощью специальных инструментов построить прочный металлический каркас из арматуры, который позже будет залит бетоном. Каркас придаёт бетону и, соответственно, всему дому дополнительную прочность. Работа очень ответственная, в чём-то даже ювелирная. Что касается личных качеств, то важны внимательность и сосредоточенность. В нашей профессии сегодня женщин меньшинство, но мужчинам мы ничуть не уступаем.

Ваш рабочий день начинается рано, в 7 утра. Удобен ли такой график?

— На мой взгляд, очень удобен. Летом, например, в это время ещё прохладно. К тому же мне не приходится стоять в пробках. А в 16 часов рабочий день уже окончен.

Как мы знаем, своего супруга вы встретили на одной из строительных площадок «Зелёного сада»…

— Так и есть, мы с Андреем работали и до сих пор работаем вместе. Сейчас он бригадир монолитного участка. Познакомились мы примерно 13 лет назад, с тех пор не расстаемся. Вместе на работу, вместе с работы, но, конечно, не проводим весь день бок о бок. Профессии у нас разные.

Вы много лет в компании. Значит, работу свою любите…

— Безусловно! У нас с супругом двое детей: дочери 12 лет, сыну 3 годика. И каждый раз я возвращалась из декретного отпуска с удовольствием и даже нетерпением. Кто-то может подумать, что работа на стройке скучная, монотонная. Это не так. У «Зелёного сада» много разных интересных объектов, причём не только в Рязани. Мы с мужем, например, ездили в командировку в подмосковный Жуковский — там строится жилой комплекс «Гранд Комфорт». Также не раз выезжали на объекты компании в Рязанской области. Всегда интересно побывать в новом городе, тем более, что работники всегда проживают в очень достойных условиях… Как-то мы с мужем решили, что хотя бы дома не будем обсуждать свои строительные дела. Но не получается. Оба мы — люди неравнодушные, привыкли подходить к делу серьёзно и ответственно.

В «Зелёном саде» такой подход очень ценят. Поэтому у Елены Рокуновой и других женщин-строителей очень достойная зарплата!

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