Аркадий Фомин выступил на заседании Совета законодателей Российской Федерации

Глава регионального парламента, председатель комиссии Совета законодателей РФ по делам Федерации, региональной политике, местному самоуправлению Аркадий Фомин во вторник, 27 апреля, принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ, которое состоялось в Санкт-Петербурге. Провели мероприятие сопредседатели Совета законодателей – Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Главной темой стало обсуждение задач по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей сообщил, что работа уже начата.
Председатель Совета Федерации отметила, что спектр анонсированных в Послании Президента России мер социальной поддержки – прямое доказательство того, что в центре внимания государства находится человек, его благополучие, здоровье, право на самореализацию.
По ее мнению, очень много будет зависеть от качества и эффективности работы региональных команд.
Председатель областной Думы, председатель комиссии Совета законодателей РФ Аркадий Фомин выступил на заседании с предложениями по повышению эффективности региональной политики. Он отметил, что Президент предложил субъектам целый комплекс мер поддержки, благодаря чему региональная политика принимает четкий вектор развития.
Глава государства обозначил реструктуризацию долговых обязательств, замену коммерческих кредитов бюджетными. И сейчас многое зависит от нас: насколько мы активно будем использовать предоставленные возможности, – сказал парламентарий.
В своем выступлении Аркадий Фомин подчеркнул, что предоставление инфраструктурных кредитов, о чем сказал Президент в Послании Федеральному Собранию, может стать действенным инструментом развития регионов.
В своем выступлении Аркадий Фомин также затронул вопросы расчета субсидий муниципальным образованиям на строительство жилья в сельской местности с целью дальнейшего его предоставления по договорам найма в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». В числе других предложений – предусмотреть в национальном проекте «Жилье и городская среда» показатель обеспеченности бесплатных земельных участков для многодетных семей соответствующей инфраструктурой. По мнению депутата, это будет одним из факторов развития территорий.