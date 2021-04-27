Аркадий Фомин выступил на заседании Совета законодателей Российской Федерации

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Глава регионального парламента, председатель комиссии Совета законодателей РФ по делам Федерации, региональной политике, местному самоуправлению Аркадий Фомин во вторник, 27 апреля, принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ, которое состоялось в Санкт-Петербурге. Провели мероприятие сопредседатели Совета законодателей – Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Главной темой стало обсуждение задач по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на заседании Совета законодателей сообщил, что работа уже начата.

Мы внесли ряд уже законодательных инициатив. Речь идет о новых стандартах, коллеги, они впервые у нас в нашем законодательстве должны появиться. Это в общем-то, в том числе как следствие реализации норм Конституции, которые наши граждане приняли, – сказал Вячеслав Володин. – Во-первых, выплаты женщинам, которые только встают на учет по беременности. Во-вторых, это пособие семьям, где один человек воспитывает ребенка, но и 100-процентная оплата больничных. Все эти законодательные инициативы сейчас на рассмотрении находятся в профильных комитетах Государственной Думы.

Председатель Совета Федерации отметила, что спектр анонсированных в Послании Президента России мер социальной поддержки – прямое доказательство того, что в центре внимания государства находится человек, его благополучие, здоровье, право на самореализацию.

Сегодня на первый план выходит обеспечение устойчивости экономики, финансовой устойчивости субъектов Федерации, запуск важных инфраструктурных проектов развития, раскрытие уникального культурного и туристического потенциала. Настал момент, когда каждый регион должен посмотреть на свои возможности, понять, как он может использовать свои преимущества, – сказала Валентина Матвиенко.

По ее мнению, очень много будет зависеть от качества и эффективности работы региональных команд.

Председатель областной Думы, председатель комиссии Совета законодателей РФ Аркадий Фомин выступил на заседании с предложениями по повышению эффективности региональной политики. Он отметил, что Президент предложил субъектам целый комплекс мер поддержки, благодаря чему региональная политика принимает четкий вектор развития.

Глава государства обозначил реструктуризацию долговых обязательств, замену коммерческих кредитов бюджетными. И сейчас многое зависит от нас: насколько мы активно будем использовать предоставленные возможности, – сказал парламентарий.

В своем выступлении Аркадий Фомин подчеркнул, что предоставление инфраструктурных кредитов, о чем сказал Президент в Послании Федеральному Собранию, может стать действенным инструментом развития регионов.

Среди приоритетов – развитие туристической инфраструктуры. У многих регионов есть огромный рекреационный потенциал. Его можно использовать и для развития сети объектов детского отдыха, в том числе на основе кластерной системы, когда возводится единый энергоблок и вся жизнеобеспечивающая инфраструктура, – пояснил председатель областной Думы. – Наше предложение – наряду с туристическими объектами распространить действие инфраструктурных кредитов на строительство объектов детского отдыха и оздоровления. Это полностью соответствует тезису, озвученному в Послании Президента о том, что инфраструктурные проекты должны служить инвестициями в создание новых рабочих мест, в рост благополучия миллионов российских семей, в будущее наших детей.

В своем выступлении Аркадий Фомин также затронул вопросы расчета субсидий муниципальным образованиям на строительство жилья в сельской местности с целью дальнейшего его предоставления по договорам найма в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». В числе других предложений – предусмотреть в национальном проекте «Жилье и городская среда» показатель обеспеченности бесплатных земельных участков для многодетных семей соответствующей инфраструктурой. По мнению депутата, это будет одним из факторов развития территорий.