Аркадий Фомин выступил на пленарном заседании Ливадийского клуба

Председатель областной Думы Аркадий Фомин во вторник, 7 июня, в рамках XV Международного фестиваля «Великое русское слово» присутствовал на пленарном заседании Ливадийского клуба. Среди участников – первые лица Республики Крым, гости из Херсонской, Запорожской областей, ДНР, ЛНР, представители регионов, сферы международных отношений, общественности, ученые и эксперты. Как было отмечено, тема заседания Ливадийского клуба в этом году сформирована исходя из реалий, в которых оказалось мировое сообщество: «Возвращение к себе: цивилизационные основы, ценности и границы русского мира».
Выступая в рамках дискуссии, Аркадий Фомин отметил, что востребованность фестиваля с каждым годом растет, привлекая внимание не только людей Русского мира, но и наших противников, которые, по словам парламентария, «тоже смотрят, изучают, о чем здесь говорится, какие решения принимаются».
Также председатель Рязанской областной Думы отметил, что примером такого развития стала республика Крым. Где за последние годы проделана большая работа, результатом которой стало стирание границ: прекрасные дороги, современная инфраструктура, то, что видят и сами крымчане, и гости.
В своем выступлении Аркадий Фомин затронул и тему «отмены» русской культуры и попросил отразить ее в итоговом документе. На заседании Ливадийского клуба принята резолюция, в которой участники призвали всех соотечественников и сторонников Русского мира к консолидации в деле защиты общих цивилизационных ценностей.