Аркадий Фомин выступил на пленарном заседании Ливадийского клуба

Председатель областной Думы Аркадий Фомин во вторник, 7 июня, в рамках XV Международного фестиваля «Великое русское слово» присутствовал на пленарном заседании Ливадийского клуба. Среди участников – первые лица Республики Крым, гости из Херсонской, Запорожской областей, ДНР, ЛНР, представители регионов, сферы международных отношений, общественности, ученые и эксперты. Как было отмечено, тема заседания Ливадийского клуба в этом году сформирована исходя из реалий, в которых оказалось мировое сообщество: «Возвращение к себе: цивилизационные основы, ценности и границы русского мира».

Выступая в рамках дискуссии, Аркадий Фомин отметил, что востребованность фестиваля с каждым годом растет, привлекая внимание не только людей Русского мира, но и наших противников, которые, по словам парламентария, «тоже смотрят, изучают, о чем здесь говорится, какие решения принимаются».

– Русское слово, стало единственным словом правды в мире. Наш президент Владимир Владимирович Путин назвал миссией России укрепление, развитие Русского мира и повышение его привлекательности как для самих россиян, так и для граждан других стран. Ключевое слово здесь – развитие, – подчеркнул Аркадий Фомин. – Если раньше мы с вами говорили о сохранении русского мира, то теперь нужно двигаться вперед. И президент определил эту политику

Также председатель Рязанской областной Думы отметил, что примером такого развития стала республика Крым. Где за последние годы проделана большая работа, результатом которой стало стирание границ: прекрасные дороги, современная инфраструктура, то, что видят и сами крымчане, и гости.

– Благодаря активной позиции руководства Крыма, взаимодействия с федеральным центром весь Крым работает на свое развитие и на развитие России. Это тот яркий пример, как Русский мир живет и развивается, – добавил парламентарий.

В своем выступлении Аркадий Фомин затронул и тему «отмены» русской культуры и попросил отразить ее в итоговом документе. На заседании Ливадийского клуба принята резолюция, в которой участники призвали всех соотечественников и сторонников Русского мира к консолидации в деле защиты общих цивилизационных ценностей.