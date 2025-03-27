Аркадий Фомин: Вовлечение людей в постоянный диалог – неотъемлемая часть нашей работы

Председатель областной Думы Аркадий Фомин в четверг, 27 марта, принял участие в церемонии открытия региональной конференции «Взаимоотношения между гражданами и властью». Мероприятие организовано Ассоциацией «Совет муниципальных образований Рязанской области» и Российским обществом «Знание».

Приветствуя участников, спикер регионального парламента напомнил, что в 2024 году завершился первый цикл национальных проектов, сейчас стартовала реализация новых, затрагивающих все сферы жизни:

– Продолжается большая работа над достижением национальных целей. Глава государства не раз подчеркивал, что реальные результаты этой работы должны видеть жители каждого муниципалитета, каждого населенного пункта. Вовлечение людей в постоянный диалог – это неотъемлемая часть нашей работы. И такая работа ведется, – сказал спикер законодательного собрания.

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В качестве примера эффективного взаимодействия органов власти и граждан Аркадий Фомин назвал областную программу поддержки местных инициатив.

– Сегодня программа оказывает огромную помощь в развитии территорий. Обязательно будем ее продолжать. Когда она стартовала, из областного бюджета выделялось около 10 млн. рублей на 30 проектов. Видя, какой отклик программа получила у людей, депутаты областной Думы ежегодно инициировали увеличение финансирования. На 2025 год на программу заложено уже более 427 млн рублей. Это позволит реализовать 225 проектов. Очень важно, что в Год защитника Отечества и в год 80-летия Великой Победы большое количество инициатив связано с установкой и ремонтом памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне, Героям СВО, благоустройством прилегающих к ним территорий, – подчеркнул председатель областной Думы.

В рамках конференции представители органов местного самоуправления познакомятся с лучшими муниципальными практиками в сфере взаимоотношений между гражданами и властью, обсудят современные подходы к цифровизации социальных и государственных услуг, особенности работы с молодежью, взаимодействие с ветеранами специальной военной операции и членами их семей, поднимут вопросы кибербезопасности и финансовой грамотности.