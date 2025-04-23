Аркадий Фомин: Важно, чтобы участники СВО смогли раскрыть свой потенциал на гражданской службе

Важно, чтобы после возвращения с передовой участники СВО смогли раскрыть свой потенциал на гражданской службе. Об этом сказал председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин на открытии образовательного модуля для участников первого потока региональной программы «ГЕРОИ62».

Задача программы как раз и заключается в том, чтобы помочь вчерашним бойцам реализовать себя на мирном поприще. Одновременно с этим программа поможет закрыть потребность региона в квалифицированных и ответственных кадрах.

Аркадий Фомин подчеркнул: возможностей для самореализации много, поэтому по окончании обучения участники смогут эффективно применить полученные навыки на благо Рязанской области.