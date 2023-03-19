Аркадий Фомин: Рязанские предприятия заинтересованы в расширении рынков сбыта в Африканском регионе

Председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин поучаствовал в работе круглого стола на тему «Законодательный ответ на экономические вызовы» международной парламентской конференции «Россия — Африка».
Парламентарий отметил огромный потенциал Африканского региона и дружественный настрой большинства африканских стран по отношению к России.
Среди взаимных экономических интересов депутат назвал инвестиции, поставки сельхозпродукции, энергетику, совместные стратегические инфраструктурные проекты и медицину.
Председатель областного парламента отметил, что Россия активно расширяет сотрудничество со странами Африки. Сейчас наша страна активно работает над расширением сотрудничества с африканскими странами.
Обмен законодательным опытом и гармонизация законодательства в сфере энергетики являются важной частью этой деятельности, – подчеркнул Аркадий Фомин.
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