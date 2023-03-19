Аркадий Фомин: Рязанские предприятия заинтересованы в расширении рынков сбыта в Африканском регионе

Председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин поучаствовал в работе круглого стола на тему «Законодательный ответ на экономические вызовы» международной парламентской конференции «Россия — Африка».

Парламентарий отметил огромный потенциал Африканского региона и дружественный настрой большинства африканских стран по отношению к России.

Среди взаимных экономических интересов депутат назвал инвестиции, поставки сельхозпродукции, энергетику, совместные стратегические инфраструктурные проекты и медицину.

Аркадий Фомин: «Наши рязанские предприятия заинтересованы в расширении рынков сбыта. Они могут поставлять пшеницу, стройматериалы, бытовую химию, системы сигнализации, медтехнику. Всё это востребовано потребителями Африки»

Председатель областного парламента отметил, что Россия активно расширяет сотрудничество со странами Африки. Сейчас наша страна активно работает над расширением сотрудничества с африканскими странами.

Обмен законодательным опытом и гармонизация законодательства в сфере энергетики являются важной частью этой деятельности, – подчеркнул Аркадий Фомин.