Аркадий Фомин проконтролировал реализацию проектов благоустройства в Шилове

Глава регионального парламента Аркадий Фомин в рамках депутатского контроля посетил школу №1, где по программе поддержки местных инициатив идет благоустройство прилегающей территории. Во дворе перед школой меняют покрытие, частично здесь будет уложен асфальт, а в зоне проведения линейки – тротуарная плитка, в зеленой зоне установят лавочки. На заднем дворе школы появится универсальная площадка для игровых видов спорта с беговой дорожкой с резиновым покрытием.

– Учитывая, что на территории школы есть также площадка для сдачи норм ГТО, условия для спортивных занятий получаются просто замечательные, – сказал Аркадий Фомин. – Часть пришкольной территории не попала в программу, так что было принято решение добавить средства из муниципального бюджета и заасфальтировать этот участок, чтобы все отремонтированное пространство радовало глаз.

В этом году в Шилове приступили к реализации других значимых проектов. Это комплексная реконструкция улицы Советской и строительство набережной вдоль Оки.

Работы на улице Советской ведутся по Государственной программе Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт». Первый этап создания набережной Оки – по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

– Это начало большой работы, которая изменит облик поселка, благоустройство ведется качественно, есть уверенность, что все будет сдано в срок, – сообщил депутат. – В ближайшие три-четыре года облик Шилова значительно улучшится, и жизнь в поселке станет более комфортной для наших земляков.