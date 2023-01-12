Аркадий Фомин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником

В России 12 января отмечается День работника прокуратуры. Ветеранов и работников надзорного ведомства поздравил председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин.

Аркадий Фомин: «От имени депутатов Рязанской областной Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

С момента основания прокуратура несет высокую миссию, отстаивает верховенство закона, правовые основы нашей страны. И сегодня прокуратура – это мощный, слаженный коллектив профессионалов, способный решать ответственные государственные задачи. Соблюдение законодательства во всех сферах жизни, обеспечение защиты прав и свобод людей, борьба с преступностью, коррупцией – именно от вашей работы во многом зависит социально-экономическая стабильность, сохранение мира и согласия в обществе. Кроме того, ваша деятельность направлена на устранение административных барьеров, излишних проверок, защиту прав предпринимателей, что очень актуально в период санкционного давления. Важным направлением остается контроль за эффективным расходованием выделяемых бюджетных средств, исполнение законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.

Областная Дума и прокуратура тесно сотрудничают в законотворческой сфере. Это позволяет принимать нормативные правовые акты в строгом соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами. Уверен, что вы и впредь будете успешно решать поставленные задачи на благо региона и повышения качества жизни рязанцев»

Председатель регионального парламента пожелал ветеранам органов прокуратуры и членам их семей счастья, здоровья, благополучия и новых достижений.