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Аркадий Фомин посетил социальные объекты в Шилове

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В понедельник, 24 июля, глава регионального парламента Аркадий Фомин в рамках многоуровневого депутатского контроля посетил социальные объекты Шиловского городского поселения.

В общеобразовательной школе №1 председатель Рязанской областной Думы ознакомился с ходом капитального ремонта. Общая стоимость работ – почти 65 млн рублей. Средства выделены из федерального, областного и местного бюджетов. На сегодняшний день демонтированы внутренние дверные блоки, оштукатурены стены в классах и коридорах, смонтированы каркасы для навесных потолков, заменено оборудование электрощитовой, начаты работы по ремонту системы отопления, канализации и водоснабжения.

– Капитальный ремонт в школе идет полным ходом. На следующей неделе планируется первая поставка оборудования — школу оснастят по самым современным стандартам. Договорились с родительским комитетом о помощи с расстановкой мебели и уборкой после ремонта. Дело общее, никто не остается в стороне, – подчеркнул Аркадий Фомин.

Глава регионального парламента также проинспектировал, как проходит благоустройство общественной территории около детского центра «Родник». По программе «Формирование комфортной городской среды» на объект выделено более 11 млн рублей. Здесь установлены детская и спортивная площадки, в планах – устройство уличного освещения.

– Это хорошее современное оборудование, которое долгое время будет приносить пользу шиловцам, – отметил спикер регионального парламента Аркадий Фомин. – Родители попросили установить видеонаблюдение. Проработаем вопрос. Важно не допустить на новых площадках хулиганства и вандализма. Жители также высказали пожелание, чтобы детская площадка была открыта до 22 часов. Вечером больше людей сможет прийти сюда с семьей. Режим работы установим с учетом мнения шиловцев, администрации центра и районного управления образования.

Председатель Рязанской областной Думы также ознакомился с комплексным ремонтом дороги на улице Липаткина. Работы, общая стоимость которых почти 29 млн рублей, должны быть завершены до 30 сентября текущего года. На данный момент уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, ведутся работы по установке тротуаров. Подрядчик заверил, что в порядок приведут и пешеходные дорожки около Преображенского храма.

⠀– На всех объектах трудятся надежные подрядчики, сроки обещают выдержать. Важно, что работа идет в контакте с жителями, их замечания и просьбы принимаются во внимание, – подвел итоги поездки глава регионального парламента Аркадий Фомин.

Аркадий Фомин посетил социальные объекты в Шилове
Аркадий Фомин посетил социальные объекты в Шилове
Аркадий Фомин посетил социальные объекты в Шилове
Аркадий Фомин посетил социальные объекты в Шилове
Аркадий Фомин посетил социальные объекты в Шилове

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