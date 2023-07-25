Аркадий Фомин посетил социальные объекты в Шилове

В понедельник, 24 июля, глава регионального парламента Аркадий Фомин в рамках многоуровневого депутатского контроля посетил социальные объекты Шиловского городского поселения.
В общеобразовательной школе №1 председатель Рязанской областной Думы ознакомился с ходом капитального ремонта. Общая стоимость работ – почти 65 млн рублей. Средства выделены из федерального, областного и местного бюджетов. На сегодняшний день демонтированы внутренние дверные блоки, оштукатурены стены в классах и коридорах, смонтированы каркасы для навесных потолков, заменено оборудование электрощитовой, начаты работы по ремонту системы отопления, канализации и водоснабжения.
Глава регионального парламента также проинспектировал, как проходит благоустройство общественной территории около детского центра «Родник». По программе «Формирование комфортной городской среды» на объект выделено более 11 млн рублей. Здесь установлены детская и спортивная площадки, в планах – устройство уличного освещения.
Председатель Рязанской областной Думы также ознакомился с комплексным ремонтом дороги на улице Липаткина. Работы, общая стоимость которых почти 29 млн рублей, должны быть завершены до 30 сентября текущего года. На данный момент уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, ведутся работы по установке тротуаров. Подрядчик заверил, что в порядок приведут и пешеходные дорожки около Преображенского храма.