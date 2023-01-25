Аркадий Фомин открыл весеннюю сессию Рязанской областной Думы

В среду, 25 января, состоялось первое заседания весенней сессии Рязанской областной Думы. Сессию открыл председатель регионального парламента Аркадий Фомин.

По словам Фомина, ключевые задачи работы Думы остаются неизменными — развитие экономики и повышение качества жизни людей.

— При всех существующих вызовах мы стремимся к достижению целей, которые определил президент России Владимир Владимирович Путин, — отметил председатель облдумы. — Для этого совместно с правительством работаем над реализацией национальных проектов.

В этом году в Рязанской области построят и реконструируют 40 объектов социальной направленности — детские сады, школы, дома культуры, медицинские и спортивные учреждения, пожарные депо.

— Скоро начнётся активный строительный сезон, я прошу коллег принять участие в контрольных мероприятиях, — обратился Аркадий Фомин к депутатам.

В повестку работы весенней сессии облдумы войдут вопросы оказания поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. На начало февраля запланировано проведение правительственного часа по этому вопросу.

Двое депутатов Рязанской областной Думы — Андрей Глазунов и Елена Синица — сейчас находятся в зоне СВО. Также неоднократно выезжал с гуманитарными миссиями Григорий Парсентьев.

Елена Синица с группой добровольцев «Единой России» работает в луганском госпитале.

В ближайшее время депутаты начнут сбор гуманитарной помощи.

— Наиболее важные законопроекты весенней сессии будут связаны с выполнением социальных обязательств перед жителями области, укреплением системы гарантий для семей с детьми и людей старшего поколения, поддержкой экономики и предпринимателей, — рассказал Аркадий Фомин.

По его словам, сегодня очень важно реально оценивать сложившуюся ситуацию, взвешенно принимать каждое решение. Облдума продолжит работу над блоком региональных налоговых законов.

Депутаты определили темы правительственных часов на весеннюю сессию. Первый пройдёт уже 25 января. Он посвящён важной теме — борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

Также во время весенней сессии депутаты рассмотрят вопросы жилищного строительства, организации капитального ремонта, обсудят перспективы развития сельского хозяйства, общественного транспорта.

Аркадий Фомин выразил уверенность, что работа депутатов в весеннюю сессию будет плодотворной.

В заключение выступления председатель облдумы поздравил Татьян и студентов с праздником.