Аркадий Фомин обсудил ход капитального ремонта школ в Шиловском районе

В среду, 18 мая, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин в формате видеоконференцсвязи пообщался с учителями, родителями и учениками Лесновской и Шиловской школы №2, где в начале мая начались ремонтные работы по федеральной программе.

Председатель регионального парламента напомнил, что поручение разработать такую программу дал президент Путин в июне 2021 года.

«В Рязанской области за 2 года капитально отремонтируют 37 образовательных учреждений, 5 из них – в Шиловском районе. Нам удалось включить в программу такое количество школ во многом благодаря активности родительских комитетов и педагогов», – рассказал Аркадий Фомин.

Начальник управления образования администрации Шиловского района Надежда Чиенева отметила, что уже начаты работы по утеплению фасадов, на очереди замена оконных блоков. К 1 сентябрю должны быть заменены все коммуникации, кровля, отделаны внутренние помещения, приобретена новая мебель и оборудование.

Ученики и родители показали дизайн-проекты фасадов школ, которые они выбрали по итогам обсуждения и голосования. Аркадий Фомин подчеркнул, что визуализация отделки внутренних помещений также должна быть предварительно согласована.

«Как дети хотят, как они видят, так и нужно сделать. У всех должен быть равный доступ к принятию решений», – предложил Аркадий Фомин.

Председатель областной Думы отметил, что подрядчику предстоит выполнить огромный объем работ в очень сжатые сроки.