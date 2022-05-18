Аркадий Фомин обсудил ход капитального ремонта школ в Шиловском районе

В среду, 18 мая, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин в формате видеоконференцсвязи пообщался с учителями, родителями и учениками Лесновской и Шиловской школы №2, где в начале мая начались ремонтные работы по федеральной программе.
Председатель регионального парламента напомнил, что поручение разработать такую программу дал президент Путин в июне 2021 года.
Начальник управления образования администрации Шиловского района Надежда Чиенева отметила, что уже начаты работы по утеплению фасадов, на очереди замена оконных блоков. К 1 сентябрю должны быть заменены все коммуникации, кровля, отделаны внутренние помещения, приобретена новая мебель и оборудование.
Ученики и родители показали дизайн-проекты фасадов школ, которые они выбрали по итогам обсуждения и голосования. Аркадий Фомин подчеркнул, что визуализация отделки внутренних помещений также должна быть предварительно согласована.
Председатель областной Думы отметил, что подрядчику предстоит выполнить огромный объем работ в очень сжатые сроки.