Аркадий Фомин: Наша общая задача – поднять на новый уровень социальную инфраструктуру, улучшить качество жизни на селе

Председатель областной Думы Аркадий Фомин во вторник, 3 августа, принял участие в Дне малого села, который состоялся в селе Караулово Путятинского района.
Проект «День малого села» реализуется в регионе уже несколько лет подряд и стал действенной площадкой для решения проблем жителей малочисленных поселений. Активное участие в нем принимают депутаты разных уровней. В качестве почетного гостя в Караулове побывал депутат Государственной Думы ФС РФ Андрей Красов. Жители в этот день могли обсудить свои вопросы и с представителями органов местного самоуправления.
Выступая с приветственным словом, Аркадий Фомин отметил, что село Караулово многонациональное.
Парламентарий подчеркнул активность местных жителей в реализации проекта местных инициатив.
На празднике Аркадий Фомин вручил награды Рязанской областной Думы. Также в рамках мероприятия жителям и гостям рассказали об истории села, состоялось чествование выдающихся земляков и ветеранов. Была представлена насыщенная концертная программа.
Кроме того, Аркадий Фомин проконтролировал ход строительства модульного фельдшерско-акушерского пункта, который возводится в Караулове по национальному проекту «Здравоохранение». Депутат осмотрел монтаж отопления, в беседе с фельдшером медпункта Ларисой Батеевой поинтересовался, как работают Интернет и другие коммуникации. Современный модульный ФАП планируют ввести в строй до 1 сентября.