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Среда, 4 августа, 2021
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Аркадий Фомин: Наша общая задача – поднять на новый уровень социальную инфраструктуру, улучшить качество жизни на селе

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Аркадий Фомин: Наша общая задача – поднять на новый уровень социальную инфраструктуру, улучшить качество жизни на селе
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Председатель областной Думы Аркадий Фомин во вторник, 3 августа, принял участие в Дне малого села, который состоялся в селе Караулово Путятинского района.

Проект «День малого села» реализуется в регионе уже несколько лет подряд и стал действенной площадкой для  решения проблем жителей малочисленных поселений. Активное участие в нем принимают депутаты разных уровней. В качестве почетного гостя в Караулове побывал депутат Государственной Думы ФС РФ Андрей Красов. Жители в этот день могли обсудить свои вопросы и с представителями  органов местного самоуправления.

Выступая с приветственным словом, Аркадий Фомин отметил, что село Караулово многонациональное.

Здесь действительно люди разных национальностей живут рука об руку, сохраняют память о прошлом, работают над тем, чтобы строить будущее, – сказал он.

Парламентарий подчеркнул активность местных жителей в реализации проекта местных инициатив.

Наша общая задача – поднять на новый уровень социальную инфраструктуру, улучшить качество жизни на селе. Я уверен, что в вашем селе, где живут такие  трудолюбивые, инициативные, просто хорошие люди, всегда будет мир и радость, – добавил депутат.

На празднике Аркадий Фомин вручил награды Рязанской областной Думы. Также в рамках мероприятия жителям и гостям рассказали об истории села, состоялось чествование выдающихся земляков и ветеранов. Была представлена насыщенная концертная программа.

  • Аркадий Фомин: Наша общая задача – поднять на новый уровень социальную инфраструктуру, улучшить качество жизни на селе
  • Аркадий Фомин: Наша общая задача – поднять на новый уровень социальную инфраструктуру, улучшить качество жизни на селе
  • Аркадий Фомин: Наша общая задача – поднять на новый уровень социальную инфраструктуру, улучшить качество жизни на селе

Кроме того, Аркадий Фомин проконтролировал ход строительства модульного  фельдшерско-акушерского пункта, который возводится  в Караулове по национальному проекту «Здравоохранение». Депутат осмотрел монтаж отопления, в беседе с  фельдшером медпункта Ларисой Батеевой поинтересовался, как работают Интернет и другие коммуникации. Современный модульный ФАП планируют ввести в строй до 1 сентября. 

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