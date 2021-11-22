Аркадий Фомин: Для воспитания наших детей очень важны примеры гражданственности и патриотизма

Глава регионального парламента Аркадий Фомин в пятницу, 19 ноября, принял участие в патриотических мероприятиях в Шиловском районе. В этот день в селе Заполье состоялось торжественное открытие мемориального комплекса землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Имена 186 уроженцев села Заполье, не вернувшихся с фронта, удалось установить по архивным данным Шиловского райвоенкомата.⠀

Возведение мемориального комплекса стало возможным благодаря слаженной работе многих неравнодушных людей. Начать проект помогла региональная программа поддержки местных инициатив, которая действует в области не первый год. Жители вышли с таким нужным предложением, участвовали в обсуждениях по подготовке проекта, проводили общественный контроль на всех этапах постройки. Спасибо всем, кто оказал помощь в финансировании, строительстве, благоустройстве, – сказал Аркадий Фомин.– Это имеет особое значение сегодня: для воспитания наших детей очень важны примеры гражданственности и патриотизма. Этот мемориал — свидетельство нашей живой памяти, любви к Родине. Вечная слава и вечная память воинам-победителям!

Еще одно мероприятие состоялось в районном центре. В Нерском парке в рамках Всероссийской акции, посвященной 300-летию образования органов прокуратуры России, была заложена липовая аллея. В мероприятии приняли участие председатель областной Думы Аркадий Фомин, прокурор Шиловского района Роман Колдаев, юнармейцы, волонтеры и представители общественности. Высадка деревьев проходит во многих регионах страны в честь юбилея ведомства как символ преемственности поколений правоохранителей. Эту акцию участники провели в память сотрудников прокуратуры, посвятивших жизнь служению закону, как дань уважения тем, чьё беззаветное служение Родине является примером для молодого поколения. Специалисты подтвердили, что деревья должны прижиться хорошо, так как они посажены осенью в период покоя.

Посадка деревьев стала доброй традицией в нашем районе, которая не только укрепляет коллективный дух шиловцев, но и позволяет напомнить о важности бережного отношения к природе, – отметил глава регионального парламента Аркадий Фомин.