Аркадий Фомин: Для воспитания наших детей очень важны примеры гражданственности и патриотизма

Глава регионального парламента Аркадий Фомин в пятницу, 19 ноября, принял участие в патриотических мероприятиях в Шиловском районе. В этот день в селе Заполье состоялось торжественное открытие мемориального комплекса землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Имена 186 уроженцев села Заполье, не вернувшихся с фронта, удалось установить по архивным данным Шиловского райвоенкомата.⠀
Еще одно мероприятие состоялось в районном центре. В Нерском парке в рамках Всероссийской акции, посвященной 300-летию образования органов прокуратуры России, была заложена липовая аллея. В мероприятии приняли участие председатель областной Думы Аркадий Фомин, прокурор Шиловского района Роман Колдаев, юнармейцы, волонтеры и представители общественности. Высадка деревьев проходит во многих регионах страны в честь юбилея ведомства как символ преемственности поколений правоохранителей. Эту акцию участники провели в память сотрудников прокуратуры, посвятивших жизнь служению закону, как дань уважения тем, чьё беззаветное служение Родине является примером для молодого поколения. Специалисты подтвердили, что деревья должны прижиться хорошо, так как они посажены осенью в период покоя.