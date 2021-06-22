Архитекторы оценили модернистский ансамбль на входе в ЦПКиО

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В Центральном парке культуры и отдыха Рязани (ЦПКиО) проходит четвёртый этап реконструкции. Об этом сообщается на странице ГУ архитектуры и градостроительства Рязанской области.

В прошедшие годы реконструирован зелёный театр, входные группы, проведена замена покрытий, освещения, появился детский автогородок. Входную группу со стороны улицы Семашко изменения пока не затронули, на что часто обращают внимание посетители парка.

Архитекторы Центра градостроительного развития Рязанской области произвели исследование территории для последующей разработки концепции благоустройства.

Сотрудники отметили, что сохранившийся модернистский ансамбль на участке выдержан в единой стилистике со стадионом, представляет собой культурную ценность, поэтому архитектурные решения потребуют более сдержанного и деликатного подхода.