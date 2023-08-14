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Архитектор судьбы

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Матвей Казаков, как сказано в одной из энциклопедий, – «архитектор, разработавший типы городских жилых домов и общественных зданий, организующих большие городские пространства».

Этот выдающийся зодчий считается одним из основоположников русского классицизма. Своим появлением на свет ему обязаны Петровский дворец (нынешняя Военно-Воздушная Академия), Московский университет, многие особо выделяющиеся своей архитектурой церкви и особняки ХVIII  века.

Матвей Фёдорович руководил составлением генерального плана Москвы и организовал архитектурную школу, продолжившую традицию знаменитого зодчего Василия Баженова Напомню, что именно под руководством Василия Ивановича воспитывались будущие светила российского зодчества, в том числе и Казаков. Этих двух людей многое объединяло. Например, то, что их с детства любимыми забавами их было срисовывание зданий, церквей и надгробных памятников. И главным делом жизни для обоих стала архитектура. А вот как отзывался Баженов о Казакове: «Он –  моя правая рука, заместитель. Талантище! А как аккуратен! Мы с ним много лет в архитектуре вместе. Ещё при команде архитектора Ухтомского состояли. На Матвея я как на себя положиться могу. И коли случится что со мной, – он продолжит».

И ещё следует напомнить, что такой выдающийся архитектурный памятник, как Кремлёвский дворец в Москве –  это детище не только Василия Баженова, но и его соратников. В том числе Матвея Казакова, которого сам Василий Иванович называл «ближайшим  другом и единомышленником».

Энциклопедические ошибки

В энциклопедических изданиях местом рождения Матвея Фёдоровича Казакова обычно указывается Москва. Хотя сам архитектор лично заявлял, как мне сообщили краеведы, что он по  происхождению – «из обер-офицерских детей Рязанской губернии».

Cпециализирующиеся на поиске сведений о роде Матвея Казакова краеведы убеждены, что предки зодчего жили в селе Старопластиково Сапожковского уезда Рязанской губернии. А значит, и сам Матвей Фёдорович тоже мог родиться именно там. Но документальных подтверждений этого пока что не найдено (хотя нет документальных сведений и того, что он родился в Москве). А вот то, что Казаков умер в Рязани – неоспоримый факт. В посвящённом архитектору некрологе популярный в России того времени журнал «Русский вестник» сообщал, что «скончался Казаков 26 октября 1812 года в Рязани на 75-м году от рождения; похоронен на кладбище тамошнего Троицкого монастыря» (этот монастырь действует в Рязани и в нынешнее время).

Архитектор судьбы

Видимо, опираясь на сведения из этой публикации, большинство изданий (в том числе и энциклопедических) годом рождения Матвея Казакова указывают 1738-й. В действительности же Матвей Фёдорович родился на одиннадцать лет раньше – в ноябре 1727 года. Об этом свидетельствует и запись в метрической книге рязанской Николодворянской церкви за 1812 год. Возраст умершего 26 октября 1812 года Казакова в ней указан конкретно – 85 лет.

К тому  же допустить, что год рождения Матвея Фёдоровича 1738-й, как указывается  в энциклопедиях, мешает ещё один исторический факт. Общеизвестно, что Казакова зачислили в команду архитектора Ухтомского по благоустройству Москвы в январе 1751 года. Получается, что в бригаду лучших архитекторов Российской империи входил тринадцатилетний отрок. Что не только маловероятно, но и вообще за пределами реальности. В ту эпоху даже сверхгениальный человек таких лет, будучи отпрыском не привилегированного семейства, а простым выходцем из «обер-офицерских детей», достичь подобного успеха в столь юном возрасте не мог ни при каких обстоятельствах (замечу, что в некоторых публикациях вообще говорится, что Казаков – выходец из крепостных крестьян, хотя документально этого и не установлено).

В Рязань Казаков, спасаясь от французских захватчиков Наполеона,  был эвакуирован из Москвы в августе 1812 года.  Вместе с ним приехали его сын Матвей Матвеевич, который был тогда архитектором  Московского губернского комитета для построений военных  казарм. И  дочь Екатерина Матвеевна со своим мужем, – титулярным советником из обрусевших немцев по фамилии Копп.

28 сентября 1812  года судьба порадовала Матвея Фёдоровича Казакова особо: в Рязани родилась его  внучка Елизавета  – дочь Матвея Матвеевича.

Памятник земляку

Общаясь с краеведами и поклонниками таланта Матвея Казакова, не раз приходилось слышать, что в Рязани даже после революции проживали его прямые потомки. Информация эта не соответствует действительности. Сын знаменитости, Матвей Матвеевич, с женой и дочерью Елизаветой переехал в  Москву весной 1813 года. О дальнейшей судьбе этой семьи ничего не известно.

По краеведческим сведениям, в Рязанской губернии с конца XVIII века действительно проживал предполагаемый родственник знаменитого архитектора – Александр Иванович Казаков, служивший канцеляристом казённой палаты. В Рязани у него родились трое детей – Николай, Иван и Анна. Но о степени родства этих Казаковых с одним из строителей Московского Кремлёвского дворца можно только гадать. Никаких точных данных на этот счёт нет.

Как и почти всякий русский человек, Матвей Фёдорович в конце жизни желал побывать на родной земле. И волею судьбы желание это было исполнено. А сейчас на лицевой стороне политехнического института в Рязани размещён барельеф Казакова. Считается, что именно он разработал проект этого здания с двумя ротондами, построенного в начале XIX века. Убедительных  документальных подтверждений того, что автором этого архитектурного памятника является именно Матвей Фёдорович, на сегодняшний день не найдено. Но великий зодчий Казаков – рязанец. И в любом случае подобный памятник нашему земляку лишним быть никак не может.

Судьба Матвея Фёдоровича сложилась успешно. И сейчас, по прошествии более двух веков, можно уверенно говорить, что свою судьбу сделал такой он самостоятельно, – силой своего незаурядного таланта. 

Евгений Данилин 

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