Арестович*: Зеленский попал в ловушку Путина после прямой линии

Владимир Зеленский оказался в ловушке президента России Владимира Путина, который тот устроил ему в ходе прямой линии в четверг, написал в телеграм-канале бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*.
По его мнению, украинское руководство напрасно крайне эмоционально отреагировало на слова российского лидера о дуэли ракетной системы «Орешник» и западных средств ПВО над Киевом.
При этом, отметил он, Путин заявил о готовности к переговорам и компромиссам. Так он указал Западу, что Украина недоговороспособна.
Арестович* добавил, что США, скорее всего, решат эту дилемму не в пользу Киева.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.