Арестович*: Зеленский попал в ловушку Путина после прямой линии

Владимир Зеленский оказался в ловушке президента России Владимира Путина, который тот устроил ему в ходе прямой линии в четверг, написал в телеграм-канале бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*.

По его мнению, украинское руководство напрасно крайне эмоционально отреагировало на слова российского лидера о дуэли ракетной системы «Орешник» и западных средств ПВО над Киевом.

«Площадная ругань по адресу Путина со стороны украинского руководства – это со всего размаху в ловушку, которую он им устроил», – считает Арестович*.

При этом, отметил он, Путин заявил о готовности к переговорам и компромиссам. Так он указал Западу, что Украина недоговороспособна.

«Мириться нужно, но мириться не с кем. Это уже ваша проблема», – говорится в посте.

Арестович* добавил, что США, скорее всего, решат эту дилемму не в пользу Киева.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.