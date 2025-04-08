Арестович* предложил «финляндизацию» Украины и прямые переговоры

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* заявил, что, будь он на месте Владимира Зеленского, поехал бы в Москву и лично договорился о мире с президентом РФ Владимиром Путиным, минуя посредников. Такое мнение он высказал во время онлайн-эфира с украинским политологом Юрием Романенко, пишет aif.ru.

По словам Арестовича, Украине следует рассмотреть вариант, аналогичный «финляндизации» — как это произошло с Финляндией в 1944 году. Тогда, после войны на стороне нацистской Германии, страна подписала мирный договор с СССР, согласившись на нейтральный статус.

«Я бы поехал договариваться с Путиным о „финляндизации“ Украины, потому что это единственный выход, который есть в этой ситуации. Хороших вариантов уже не осталось. Украину нужно превратить в нейтральную территорию, от которой не исходит угроза России», — заявил Арестович.

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Он выразил уверенность, что российская сторона готова рассматривать подобное предложение.

В случае отказа от подобных переговоров Арестович предрекает крах украинской государственности. По его оценке, без американской и военной поддержки Украина сможет продержаться 6–9 месяцев. В случае сохранения ограниченной помощи от США и ЕС — от 5 до 10 лет.

Мнение экспертов: а где гарантии?

Политолог Дмитрий Журавлёв считает предложенный вариант интересным, однако сомневается в его реализуемости.

«Финский вариант, скорее всего, устроил бы Россию, но проблема в одном — Украине не верят. Независимая, внеблоковая и ориентированная на нас Украина — это приемлемо. Но кто даст гарантии, что это действительно будет реализовано? Украина еще ни одного договора не выполнила, — заявил эксперт».

Он также усомнился в стабильности потенциального нового лидера Украины, даже если он будет «покладистым»: «Идея правильная, но как её реализовать — пока непонятно».

*Алексей Арестович внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.