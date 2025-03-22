Арестович* назвал предполагаемую дату выборов на Украине и раскрыл имена

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) назвал предполагаемую дату президентских выборов на Украине и сообщил, кто из знаковых политиков, по его данным, не будет баллотироваться. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что украинские власти согласились на проведение выборов.

Отвечая на вопрос журналиста Александра Шелеста (признан в России иностранным агентом) о новом указе президента РФ Владимира Путина, согласно которому незаконно находящиеся в России граждане Украины должны либо легализоваться, либо покинуть страну до 10 сентября, Арестович предположил, что это может указывать на дату выборов.

Реклама

«Путин возвращает на Украину электорат, вероятно, по договоренности с США», — заявил он. По его словам, украинцев как бы ставят перед выбором: если поддерживаете Россию, оставайтесь и легализуйтесь, если с Украиной — возвращайтесь и голосуйте.

Экс-советник отметил, что, скорее всего, выборы состоятся в октябре 2025 года. Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) в интервью изданию Цензор.нет называл датой голосования 26 октября.

По данным Арестовича, в выборах не будут участвовать Владимир Зеленский, Валерий Залужный и Петр Порошенко. Он уточнил, что получил эту информацию от «калифорнийских серфингистов» — так он называет представителей деловых и политических кругов США, с которыми контактирует.