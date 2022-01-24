Арестованы юноши, «минировавшие» школы и детсады в Красноярске

В Красноярске двое 17-летних учеников одной из местных школ помещены под стражу. Молодых людей подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подробности сообщила пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, в конце декабря прошлого года один из задержанных в мессенджере сообщил о минировании школ города. Школьник не хотл идти учиться, также решил сорвать контрольную.

24 декабря электронные письма о минировании школ и других объектов в Красноярске и Красноярском крае направили в органы государственной власти.

Реклама

По такой же схеме задержанные «минировали» школы и детские сады с 13 по 19 января.