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Вторник, 19 апреля, 2022

Арестован насильник, испугавшийся слов жертвы про маленькую грудь

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Арестован насильник, испугавшийся слов жертвы про маленькую грудь

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В Дзержинске на два месяца арестовали местного жителя, которого обвиняют в попытке изнасилования женщины, сообщает РЕН ТВ.

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Ранее в Сети появилась видеозапись, которая вызвала бурные обсуждения. Злоумышленник напал с ножом на жертву и попытался надругаться над ней возле подъезда.

Однако женщина не поддалась панике и напугала нападавшего словами о маленькой груди. После этому мужчина оставил жертву в покое и скрылся.

«Ты что, с ума сошел. У меня месячные», – предупредила пострадавшая.

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«Что же с тобой делать то?  Дай я тебя пощупаю хоть», – заявил насильник.

«Да там щупать нечего, там нулевой размер», – парировала дама.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении на изнасилование.

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