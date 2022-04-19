Арестован насильник, испугавшийся слов жертвы про маленькую грудь

В Дзержинске на два месяца арестовали местного жителя, которого обвиняют в попытке изнасилования женщины, сообщает РЕН ТВ.
Ранее в Сети появилась видеозапись, которая вызвала бурные обсуждения. Злоумышленник напал с ножом на жертву и попытался надругаться над ней возле подъезда.
Однако женщина не поддалась панике и напугала нападавшего словами о маленькой груди. После этому мужчина оставил жертву в покое и скрылся.
«Ты что, с ума сошел. У меня месячные», – предупредила пострадавшая.
«Что же с тобой делать то? Дай я тебя пощупаю хоть», – заявил насильник.
«Да там щупать нечего, там нулевой размер», – парировала дама.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о покушении на изнасилование.