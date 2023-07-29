Суббота, 29 июля, 2023
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Арестован ещё один фигурант дела о коррупции в Минздраве Рязанской области

7info7

По подозрению в коррупции в Рязани задержали бизнесмена Артёма Негова. Негова подозревают в подкупе лиц, которые осуществляли деятельность в сфере закупок в региональном Минздраве. Таким образом, предприниматель стал ещё одним фигурантом в деле о коррупции в ведомстве.

Как сообщает издание МедиаРязань, 28 июля Негову Советский райсуд избрал меру пресечения. До 22 сентября он будет содержаться в СИЗО.

Напомним, ранее в деле о коррупции в рязанском Минздраве числилось шесть фигурантов. Среди них — бывший вице-губернатор области Игорь Греков и экс-замминистра здравоохранения региона, сенатор Ирина Петина. 

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