Арест Дурова увеличил популярность Telegram в мире

После задержания Павла Дурова во всем мире популярность Telegram значительно выросла, сообщает портал TechCrunch.

Во Франции мессенджер занял первое место по количеству скачиваний в категории «Социальные сети» в магазине приложений App Store. В общем рейтинге приложений Telegram находится на третьем месте. В США Telegram также демонстрирует впечатляющий рост, заняв второе место по количеству загрузок. По всему миру число загрузок увеличилось на 4%.

Напомним, что 24 августа основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его подозревают в 12 тяжких преступлениях, совершенных с использованием созданного им сервиса.