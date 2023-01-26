Арест 4 автомобилей стал итогом рейда с использованием «Паутины» в Рязанской области

25 января сотрудники ГИБДД Рязанской области с сотрудниками Управления ФССП по региону провели профилактическое мероприятие по выявлению должников и пресечению нарушений ПДД.

Обнаружить граждан, сумма задолженностей которых перед государством превышает 10 тысяч рублей, помогает комплекс «Паутина».

В поле зрения системы попадают все ТС, проезжающие через участки улично-дорожной сети, где установлены автоматизированные комплексы фиксации административных правонарушений. «Паутина» выделяет автомобили, собственники которых либо сами эти машины находятся в розыске. База данных системы содержит также актуальные сведения о ТС с аннулированной или прекращённой регистрацией, автомобилях, собственники которых объявлены умершими, и авто с подложными госномерами.

По результатам рейда были задержаны «Мерседес», «Форд», «Фольксваген» и «Лада». На них наложен арест, транспортные средства оставлены собственникам на ответственное хранение, выданы требования о явке в отдел ФССП.

Выявлены также нарушения ПДД — например, 8 фактов управления ТС с прекращённой регистрацией и 1 факт управления авто водителем, лишённым права управления.

Система автоматизированной фиксации позволяет сотрудникам ГИБДД и ФССП с высокой точностью выявлять и останавливать граждан, имеющих значительные задолженности. В отношении таких лиц будут приняты меры к наложению ареста на находящееся в их собственности имущество, включая транспортные средства, причём прямо на посту ДПС.

Такие действия призваны обратить внимание сознательных граждан на необходимость своевременной оплаты всех финансовых обязательств.