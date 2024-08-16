Пятница, 16 августа, 2024

Арендатор участков в Борках в Рязани хочет использовать землю для сельхознужд

Автор: 7info

Опубликовано

15 августа в Рязани прошли публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план, касающихся перевода части территории в Борках в зону сельскохозяйственного использования. Об этом пишет «МедиаРязань».

С докладом выступил Леонид Баковецкий, представляющий интересы владельца земельного участка, Николая Щербакова.

Первый из трёх участков, входящих в рассматриваемую территорию, находится рядом с озером Салагоща, которое связано водостоком с рекой Трубеж. Другие участки расположены вдоль водостока, соединяющего Борковской карьер № 2 с ручьём Бучень.

Баковецкий отметил, что водоохранная зона озера Салагоща не была установлена в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ. По Генплану эта территория расположена в зонах спортивных комплексов, пойменных ландшафтов, пляжей, лесопарков, а также частично в зоне затопления и прибрежной защитной полосе шумовой зоны аэродрома Дягилево. Общая площадь территории составляет 328,5 тысячи квадратных метров, она сдана в аренду Николаю Щербакову с августа 2017 года по август 2027 года.

Арендатор планирует использовать эту территорию для сельскохозяйственных нужд: покоса травы для корма скоту, выращивания кормовых трав, корнеплодов и подсолнечника.

Участники слушаний поддержали предложенные изменения в Генплан, а решение будет опубликовано в газете «Рязанские ведомости».

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