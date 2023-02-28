Арбитражный суд поддержал решение УФАС по картельному сговору касимовских коммунальщиков

Арбитражный суд Рязанской области поддержал решение Рязанского УФАС по картельному сговору, сообщает сайт ведомства.

Суд оставил в силе решение управления от 10.02.2022 по картельному сговору между МКП «Касимовсервис», ООО «Касимосвские тепловые сети» и ООО «Касимовская коммунальная компания».

Материалами дела установлено, что МКП «Касимовсервис» наделено статусами единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения.

С февраля 2020 года МКП «Касимовсервис» оказалось неспособным самостоятельно оказывать населению Касимова услуги теплоснабжения. Все сотрудники в течение января 2020 года уволились из МКП «Касимовсервис» и перешли в штат ООО «Касимовские тепловые сети» на аналогичные должности, с тем же размером заработной платы и теми же обязанностями.

В период с февраля по апрель 2020 года МКП «Касимовсервис» заключило с ООО «Касимовские тепловые сети» договоры на оказание аварийно-эксплуатационных услуг на объектах централизованной системы теплоснабжения в городе Касимов без проведения конкурентных процедур (у единственного поставщика).

В марте 2020 года МКП «Касимовсервис» организовало открытый конкурс на право заключения договора на оказание аварийно-эксплуатационных услуг на сумму 78 миллионов рублей. Однако аукционная документация была сформирована таким образом, что победителем в ней могло быть признано только ООО «Касимовские тепловые сети».

Совокупный доход от картельного сговора между МКП «Касимовсервис» и ООО «Касимовские тепловые сети» составил более 90 миллионов рублей.

Схожая ситуация сложилась на рынке водоснабжения и водоотведения.

До 01.07.2020 статусом гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения значилось МУП «Водоканал», в отношении которого с 07.08.2015 введена процедура банкротства.

С 15.04.2020 у МУП «Водоканал» изъяты объекты холодного водоснабжения и водоотведения и переданы в оперативное управление МКП «Касимовсервис».

Для оказания услуг водоснабжения и водоотведения МКП «Касимовсервис привлекло ООО «Касимовская коммунальная компания». Начиная с июля 2020 года МКП «Касимовсервис» в отсутствие конкурентных процедур ежемесячно заключало договоры на оказание аварийно-эксплуатационных услуг централизованной системы водоснабжения и водоотведения. Доход от указанных договоров составил 9 миллионов рублей.

Кроме того, Рязанское УФАС выявило, что в этот же период одни и те же физические лица поочередно занимали руководящие посты в МКП «Касимовсервис», ООО «Касимовские тепловые сети», ООО «Касимовская коммунальная компания». Все организации располагались в одном здании, между организациями осуществлялись финансовые перечисления.

Таким образом, Рязанское УФАС выявило картельный сговор между указанными компаниями, целью которого стало ограничение конкуренции на рынках теплоснабжения и холодного водоснабжения/водоотведения в городе Касимов Рязанской области.

Не согласившись с решением Рязанского УФАС России, МКП «Касимовсервис», ООО «Касимовские тепловые сети» и ООО «Касимовская коммунальная компания» обратились с жалобой в Арбитражный суд Рязанской области.

По итогам рассмотрения дела Арбитражный суд Рязанской области отказал в признании недействительным решения Рязанского УФАС.

За заключение и участие в антиконкурентных соглашениях его участники привлечены к административной ответственности, им надлежит уплатить штрафы на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Справка:

Решением от 10.02.2021 Рязанское УФАС признало МКП «Касимовсервис» и ООО «Касимовские тепловые сети» нарушившими пункт 3 части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции путем заключения ограничивающего конкуренцию соглашения на рынке оказания услуг теплоснабжения в городе Касимов Рязанской области; а МКП «Касимовсервис» и ООО «Касимовская коммунальная компания» — нарушившими пункт 3 части 4 статьи 11 Закона о защите конкуренции путем заключения ограничивающего конкуренцию соглашения на рынке водоснабжения и водоотведения в городе Касимов Рязанской области.