Apple презентовала новый iPhone 13, iPad и Watch Series 7

Apple провела традиционную презентацию своих новых устройств, передаёт ТАСС.
Среди главных особенностей iPhone 13 и iPhone 13 mini — кинематографический режим камеры, обновление модуля 5G и увеличение заряда аккумулятора.
Версии смартфонов Pro и Pro Max получили встроенную память в 1 ТБ, ночной режим работы и увеличенное время работы батареи.
В iPad и iPad mini появился модуль 5G и функция для камеры, позволяющая отслеживать положение человека в кадре во время видеозвонка.
Умные часы Watch Series 7 презентуют как самые прочные в линейке. Они получили новые циферблаты и клавиатуру.