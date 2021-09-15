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Среда, 15 сентября, 2021
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Apple презентовала новый iPhone 13, iPad и Watch Series 7

Александр Ильин
Apple презентовала новый iPhone 13, iPad и Watch Series 7

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Apple провела традиционную презентацию своих новых устройств, передаёт ТАСС

Среди главных особенностей iPhone 13 и iPhone 13 mini — кинематографический режим камеры, обновление модуля 5G и увеличение заряда аккумулятора.

Версии смартфонов Pro и Pro Max получили встроенную память в 1 ТБ, ночной режим работы и увеличенное время работы батареи.

В iPad и iPad mini появился модуль 5G и функция для камеры, позволяющая отслеживать положение человека в кадре во время видеозвонка.

Умные часы Watch Series 7 презентуют как самые прочные в линейке. Они получили новые циферблаты и клавиатуру.    

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