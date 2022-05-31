АО «Транснефть-Верхняя Волга» подготовило производственные объекты к работе в пожароопасный период

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило комплекс организационно-технических мероприятий по подготовке объектов нефтепроводного комплекса к работе в пожароопасный период 2022 года.

Подготовительные мероприятия направлены на обеспечение надежной и бесперебойной работы инфраструктуры в условиях сухой погоды и повышенной среднесуточной температуры воздуха.

В целях недопущения возникновения технологических нарушений на площадочных и линейных объектах проверена работоспособность сетей противопожарного водоснабжения, проведена проверка 797 пожарных гидрантов и гребёнок, 1098 кранов внутреннего противопожарного водопровода, а также 250 устройств противопожарной автоматики. Выполнено сезонное техническое обслуживание 75 пожарных автомобилей.

Повышенное внимание уделялось обеспечению пожарной безопасности электрооборудования, складских комплексов, вспомогательных, подсобных зданий и сооружений.

Создано 32 группы по тушению лесных пожаров, которые обеспечены необходимой боевой одеждой и снаряжением. На участках с повышенным риском возникновения возгораний были проведены внеплановые инженерные осмотры и воздушные патрулирования охранных зон трасс нефтепроводов и нефтеподуктопроводов.

Реализация противопожарных мероприятий осуществилась в тесном взаимодействии с региональными властями, администрациями районов, подразделениями МЧС, гидрометеорологическими службами. На постоянной основе проводятся проверки действующих схем связи с местными гидрометеорологическими и другими информационными службами, ответственными за оповещение о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Справочно:

С апреля текущего года в охранных зонах, а также прилегающих территориях от объектов линейной части нефтепроводов и нефтепродуктопроводов АО «Транснефть-Верхняя Волга» зафиксировано и потушено 6 загораний сухой травы на общей площади свыше 1,2 га.

По состоянию на 31 мая постановлениями правительств Московской и Нижегородской областей, где расположены производственные объекты предприятия, введен особый противопожарный режим, в связи с чем установлены повышенные требования к соблюдению пожарной безопасности, вводятся запреты на выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям. Принимаются дополнительные меры, препятствующие возникновению и распространению пожаров.